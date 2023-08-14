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Сегодня, 09:25

В «Динамо» сообщили, что юристы работают над ситуацией с Норманном: «Он нарушил контракт в грубой форме»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе разбирательства по решению полузащитника бело-голубых и «Ростова» Матиаса Норманна расторгнуть контракт с российскими клубами.

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

«Вопросы про Норманна — к юристам. Он нарушил контракт в грубой форме, по нашему мнению. Сейчас не буду отвечать на это. Знаю, что юристы работают над этой ситуацией. Дальше есть его контракт и законодательство, которым регулируется футбольный мир. В этой плоскости все будет решаться», — сказал Гафин «СЭ».

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
6
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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