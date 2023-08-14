В «Динамо» сообщили, что юристы работают над ситуацией с Норманном: «Он нарушил контракт в грубой форме»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе разбирательства по решению полузащитника бело-голубых и «Ростова» Матиаса Норманна расторгнуть контракт с российскими клубами.
«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у ростовчан в сентябре прошлого года. Он провел за бело-голубых 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.
«Вопросы про Норманна — к юристам. Он нарушил контракт в грубой форме, по нашему мнению. Сейчас не буду отвечать на это. Знаю, что юристы работают над этой ситуацией. Дальше есть его контракт и законодательство, которым регулируется футбольный мир. В этой плоскости все будет решаться», — сказал Гафин «СЭ».
9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».
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1
|Краснодар
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2
|Урал
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|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
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|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
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|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
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|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
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11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
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Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
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Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
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Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
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Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
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Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
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Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
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ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
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Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0