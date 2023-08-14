Полузащитник ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья полузащитника Кирилла Глебова.

«Кириллу выполнили КТ и УЗИ малой брюшной полости. На завтрашний день Кириллу предписан постельный режим и далее сделаем дополнительное МРТ, после чего отпределим срок лечения. На данный момент можно констатировать, к счастью, самый худший из прогнозов не подтвердился. Данных, которые говорили бы о переломе позвоночника, нет! Будем обследовать Глебова дальше», — сказал Брейдо.

В конце первого тайма матча с «Сочи» (3:1) 17-летний футболист получил серьезную травму спины. Сразу после матча Глебова увезли на машине скорой помощи.

На данный момент армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сочинская команда расположилась на 11-й позиции, имея в активе 3 очка.