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Сегодня, 09:35

Смолов дал совет Захаряну, как забивать в матчах против «Барселоны» и «Реала»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил «СЭ» на вопрос о том, что нужно сделать полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну, чтобы забить «Барселоне» и «Реалу» в составе «Реал Сосьедад».

— Что нужно сделать Захаряну, чтобы забить, как вы, «Барселоне» и «Реалу»?

— Нужно начать играть. Я в его качествах не сомневаюсь. Если он выиграет конкуренцию, добудет место в составе, то будет забивать и этим командам в том числе

Смолов провел 14 матчей за «Сельту» и забил 2 мяча. Форвард забил по 1 голу в ворота «Реала» и «Барселоны».

В воскресенье, 13 августа, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» достигнута.

По информации «СЭ», испанский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро без учета возможных будущих бонусных выплат.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
ФК Барселона
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
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Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
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12.08 20:00
Ростов – Рубин
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13.08 15:00
Динамо – Балтика
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14.08 19:30
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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