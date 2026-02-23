В «Динамо» сообщили, что команда успешно добралась до Москвы

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что команда успешно прилетела в Москву.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что самолет «Динамо» отправили в Санкт-Петербург вместо Москвы из-за атак БПЛА.

«Все хорошо. Команда уже в Москве, прилетела из ОАЭ в районе полуночи. Наш чартерный рейс 22 февраля действительно был перенаправлен в Санкт-Петербург в связи с временным закрытием московских аэропортов. Там прошла дозаправка, и после получения разрешения на вылет команда отправилась в Москву. Поводов для волнения нет — домашняя игра с «Крыльями Советов» через неделю. Ждем всех наших болельщиков на стадионе!» — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Динамо» после 18-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (21 очко).