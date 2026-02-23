Мейра рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Толуки» Паулиньо в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Фернандо Мейра ответил на вопрос «СЭ» о работе с клубом.

— Вы работаете агентом. Кого можете привести в «Зенит»?

— Это сложно. «Зенит» не средняя команда.

— Роналду?

— Думаю, Криштиану не поедет в Россию. В «Зенит» нужно привозить только топ-футболистов.

— Например.

— Дуран. У меня в агентстве таких футболистов нет.

— Может, вашего нападающего Паулиньо из «Толуки»?

— Нет. Мы уже пытались. Но сейчас он игрок сборной, трижды становился лучшим бомбардиром мексиканской лиги. «Зенит» же подписал Дурана и он тоже прекрасный футболист, — сказал Мейра «СЭ».

Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.