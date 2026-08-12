Федерация хоккея Канады дисквалифицировала Маклауда и еще троих хоккеистов после дела об изнасиловании

Независимый апелляционный совет Федерации хоккея Канады приняла решение в отношении хоккеистов Кэла Фута, Картера Харта, Диллона Дюбе, Майкла Маклауда и Алекса Форментона из-за нарушения кодекса поведения организации.

Четыре хоккеиста получили дисквалификации: Фут отстранен от игр до 10 ноября 2026 года, Харт — до 10 ноября 2027 года, Дюбе — до 10 ноября 2028 года, Маклауд — до 10 ноября 2030 года. Форментон допущен к матчам с сегодняшнего дня.

Сообщается, что игроки официально отстранены от участия в программах, санкционированных Федерацией хоккея Канады, до завершения апелляционного процесса. Любой игрок, рассматриваемый для выступления в национальной команде, будет проходить усиленную процедуру проверки, проводимую Федерацией хоккея Канады.

В феврале 2024 года полиция Лондона (штат Онтарио) предъявила Маклауду, Дюбе, Футу, Харту и Форментону обвинения в сексуальном насилии после победы на молодежном чемпионате мира-2018. После расследования хоккеисты были оправданы — суд признал недостоверными показания заявительницы, которая выдвинула обвинение против спортсменов.

Маклауд с 2024 года играет за «Авангард». В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ он набрал 48 (22+26) очков в 55 матчах. В Кубке Гагарина-2026 на его счету 11 (1+10) очков в 17 играх.