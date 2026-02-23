Ари: «Читаю много новостей про президента России и изучаю исторические моменты»

Бывший нападающий сборной России Ари в разговоре с «СЭ» выразил мнение о президенте РФ Владимире Путине.

«Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им. Я читаю много новостей про Путина и изучаю исторические моменты», — сказал Ари «СЭ».

Ари известен по выступлениям в РПЛ за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». На счету форварда 2 матча за национальную команду России.