В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья фотографа, в которого Чавес попал мячом

В «Динамо» рассказали о состоянии фотографа, которому в лицо попал мяч во время матча 26-го тура против «Рубина» (0:1).

Инцидент произошел в конце второго тайма после удара полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, игра была прерван, а фотографу была оказана первая медицинская помощь.

«Луис Чавес передал свои извинения фотографу. Все произошло случайно. Игрок хотел подарить ему футболку, но фотограф уже уехал. Он вышел с нами на связь. На следующем матче Чавес передал фотографу свою футболку», — сообщили в «Динамо».

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