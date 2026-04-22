Пьяный фанат «Локомотива» пытался нецензурными выкриками спровоцировать персонал «Зенита»

Пьяный фанат «Локомотива» после матча 26-го тура против «Зенита» (0:0) попытался спровоцировать персонал сине-бело-голубых, зарядив кричалку «Раз, два, три, «Зенитушка» ****» и начал потасовку.

В ответ на это сотрудники железнодорожников попытались успокоить болельщика и увели его, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.

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