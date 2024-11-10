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Сегодня, 10:00

В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Бителло после перелома ребра

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал «СЭ» о ситуации с восстановлением полузащитника Бителло.

Ранее «СЭ» сообщал, что бразилец сломал ребро в матче 13-го тура РПЛ против «Химок» (4:3).

— У Бителло все хорошо. Он занимается по индивидуальному плану. Упражнения у него есть. Команда соберется после выходных, он тоже вернется в расположение команды. Сделаем контрольный снимок. Если мы увидим там хорошую консолидацию процесса, значит, будем увеличивать нагрузки.

— После выходных — перерыв на сборную?

— Нет, почему. Сейчас четыре дня выходных, после этого он вернется в расположение команды.

24-летний Бителло в этом сезоне забил 1 гол и сделал 8 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.

ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
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 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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