В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Бителло после перелома ребра

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал «СЭ» о ситуации с восстановлением полузащитника Бителло.

Ранее «СЭ» сообщал, что бразилец сломал ребро в матче 13-го тура РПЛ против «Химок» (4:3).

— У Бителло все хорошо. Он занимается по индивидуальному плану. Упражнения у него есть. Команда соберется после выходных, он тоже вернется в расположение команды. Сделаем контрольный снимок. Если мы увидим там хорошую консолидацию процесса, значит, будем увеличивать нагрузки.

— После выходных — перерыв на сборную?

— Нет, почему. Сейчас четыре дня выходных, после этого он вернется в расположение команды.

24-летний Бителло в этом сезоне забил 1 гол и сделал 8 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.