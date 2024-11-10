Мостовой: «Может Дзюба выйдет в начале матча со «Спартаком» и гол забьет, а может вообще не выйдет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче против «Спартака» в 15-м туре РПЛ.

«Артем сейчас ведь не игрок основного состава. У него была травма, он восстанавливается после нее. Если восстановился — то выйдет. Можно сделать все, что угодно. Можно выпустить с первых минут, а можно по ходу игры, какая разница? С «Зенитом» он вышел в основном составе и получил травму, а «Акрон», кстати развалился. Футбол — не наука, как многие думают, кто знает, может Артем выйдет в начале матча и гол забьет, а может вообще не выйдет и «Акрон» не проиграет. Этого никто не знает», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Встреча между «Спартаком» — «Акроном» состоится 10 ноября в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча — в 15.15 мск. «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 25 очков, «Акрон» на 9-м месте с 16 баллами.