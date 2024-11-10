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Мостовой: «Может Дзюба выйдет в начале матча со «Спартаком» и гол забьет, а может вообще не выйдет»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче против «Спартака» в 15-м туре РПЛ.

«Артем сейчас ведь не игрок основного состава. У него была травма, он восстанавливается после нее. Если восстановился — то выйдет. Можно сделать все, что угодно. Можно выпустить с первых минут, а можно по ходу игры, какая разница? С «Зенитом» он вышел в основном составе и получил травму, а «Акрон», кстати развалился. Футбол — не наука, как многие думают, кто знает, может Артем выйдет в начале матча и гол забьет, а может вообще не выйдет и «Акрон» не проиграет. Этого никто не знает», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Встреча между «Спартаком» — «Акроном» состоится 10 ноября в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча — в 15.15 мск. «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 25 очков, «Акрон» на 9-м месте с 16 баллами.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Мостовой
Артем Дзюба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
 2 : 1
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Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
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Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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