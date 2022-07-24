Александр Кержаков прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Торпедо»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о победе «Динамо» над «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ (4:0).

«Я сегодня здесь, потому что до этого целую неделю наблюдал подготовительный микроцикл «Динамо». Было очень много вещей, которые они готовили. С точки зрения вещей, которые клуб воплотил, сегодня матч удался.

Какое впечатление «Торпедо» произвело? Такое, как новичок премьер-лиги», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 4 очка и поднялось на второе место в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела».