В «Динамо» рассказали, где команда проведет зимние сборы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, где команда проведет зимние сборы.

«Первый сбор, скорее всего, пройдет в Катаре во второй половине января. А два других — в Турции в феврале», — сказал Пивоваров.

«Динамо» обыграло «Рубин» (1:0) в заключительном матче 17-го тура РПЛ. С 31 очком бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.