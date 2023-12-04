«Краснодар» близок к продлению контракта с Батчи

По информации «СЭ», «Краснодар» близок к продлению контракта с полузащитником Жуаном Батчи.

Новое соглашение футболиста с клубом будет действовать до конца июня 2027 года.

Батчи выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года, он перешел в российскую команду из португальского «Шавеша». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

Нынешний контракт футболиста с «быками» действует до конца июня 2025 года.