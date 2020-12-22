В «Динамо» рассказали, что нужно российскому футболу

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев в интервью клубной пресс-службе рассказал, какие изменения нужны российскому футболу.

«Нашему футболу нужна стратегия развития, затрагивающая все направления. Необходимы решения многих критически важных вопросов, включающих создание новых спортивных, финансовых, маркетинговых и социальных инструментов, которые помогут российскому футболу переформатироваться и сделать столь необходимый рывок в развитии. Уверен, что у руководства РФС есть воля и ресурсы для претворения амбициозных планов в жизнь», — заявил Соловьев.

Сегодня в офире РПЛ состоялось общее собрание клубов. На заседании было принято решение выдвинуть в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.

Всего на три места в исполкоме претендовали семь человек. Туда не попали президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.