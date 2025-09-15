В «Динамо» положительно оценили работу клуба в летнее трансферное окно

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу клуба в летнее трансферное окно.

«За летнее трансферное окно мы выполнили задачи с точки зрения футболистов «на вход». Кроме того, мы хорошо сработали «на выход». Например, трансфер Карраскаля в Бразилию с финансовой точки зрения получился весьма удачным. Ряд наших футболистов, в том числе молодых, нашли себе клубы для аренды в России или за рубежом. Надеюсь, наши футболисты в аренде смогут прогрессировать и принесут пользу «Динамо» в дальнейшем. Отдельно нужно упомянуть продление контракта с Бителло. Так что считаю, что мы выполнили все задачи», — цитирует Гафина Metaratings.ru.

После 8 туров РПЛ «Динамо» набрало 9 очков и занимает 9-е место в таблице. В 9-м туре бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом».