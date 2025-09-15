Футбол
15 сентября, 09:44

В «Динамо» положительно оценили работу клуба в летнее трансферное окно

Руслан Минаев

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу клуба в летнее трансферное окно.

«За летнее трансферное окно мы выполнили задачи с точки зрения футболистов «на вход». Кроме того, мы хорошо сработали «на выход». Например, трансфер Карраскаля в Бразилию с финансовой точки зрения получился весьма удачным. Ряд наших футболистов, в том числе молодых, нашли себе клубы для аренды в России или за рубежом. Надеюсь, наши футболисты в аренде смогут прогрессировать и принесут пользу «Динамо» в дальнейшем. Отдельно нужно упомянуть продление контракта с Бителло. Так что считаю, что мы выполнили все задачи», — цитирует Гафина Metaratings.ru.

После 8 туров РПЛ «Динамо» набрало 9 очков и занимает 9-е место в таблице. В 9-м туре бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • prozas

    В ДИНАМО сидят вредители, или диллетанты

    15.09.2025

  • qazz

    Особенно с ГТ угадали!

    15.09.2025

  • Yury Petrov

    есть Майсторович

    15.09.2025

  • Старый болельщик

    А вот по ЦЗ защитникам большой вопрос. Осип не настолько надёжен, как бы хотелось. Но он, думаю, скоро должен оклематься. А вот кто будет с ним в паре - большой вопрос. Маричалька постоянно проигрывает позицию, Робик никак не наберёт прежние кондиции, Баха провалился в последнем матче. Кто остаётся? Н и к о г о. Может зря Лепса отдали в аренду?

    15.09.2025

  • gan75

    Короче, сделали всё, чтобы занимать высокое девятое место...

    15.09.2025

  • AnTaras

    Сами себя похвалили:grinning:

    15.09.2025

  • Александр Максаков

    Как не было высокорослого центрального защитника , так и нет . Осипенко не то , с Лещуком не понятка .

    15.09.2025

    • Челестини: «Ошибка Акинфеева — единственная в матче, которая у меня не вызывает досаду»

    В «Динамо» считают, что в случае ужесточения лимита на легионеров необходимо рассмотреть вопрос потолка зарплат
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

