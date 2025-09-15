В «Динамо» считают, что в случае ужесточения лимита на легионеров необходимо рассмотреть вопрос потолка зарплат

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отказе министра спорта РФ Михаила Дегтярева вводить потолок зарплат в российском футболе.

«Это вопрос регуляторный. Если ужесточается лимит, наверное, надо какие-то балансирующие меры вводить. В данном случае связанные с тем, сколько будут получать российские игроки. Потолок — это одна из возможных мер. Будет совещание, послушаем аргументацию, может, что-то выскажем», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.