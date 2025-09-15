Челестини: «Ошибка Акинфеева — единственная в матче, которая у меня не вызывает досаду»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1) прокомментировал ошибку вратаря Игоря Акинфеева.

«Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Сегодня у нас было и много других ошибок. Похожая же ошибка у нас была в матче на Кубок, но любая ошибка любого игрока — ошибка тренера. И так играть Игоря просил я. Сегодня еще мы получили два удаления, но нам надо это принять как несчастный случай и готовиться к следующему матчу, который у нас уже в четверг. До этого матча я всегда говорил, что мои ребята — невероятные, и я продолжу так говорить. Я в этом уверен», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА (15 очков) потерпел первое поражение при Челестини в РПЛ и занимает четвертое место. «Ростов» (8) прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.