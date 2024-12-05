В «Динамо» ответили на вопрос о кредите доверия к Личке

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру Марцелу Личке.

— Каков кредит доверия к Личке?

— Марцел Личка — главный тренер «Динамо», и на данный момент команда под его руководством готовится к следующему матчу, заключительному в этом календарном году. Мы очень надеемся, что эта игра будет с хорошим результатом.

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ