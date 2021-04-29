Червиченко считает, что в случае с «Оренбургом» можно пренебречь вместимостью стадиона

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» новость о том, что председатель совета директоров «Зенита», член исполкома РФС Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ. Стадион клуба второй категории, арена не проходит по вместимости для того, чтобы играть в РПЛ.

«Считаю, что такими вещами можно и пренебречь. Ну, ходит постоянно, к примеру, 8000, зачем обязательно 10000? У нас принимают какое-то правило, а почему именно такое число? Вы задаете вопрос, а на вас смотрят, как бараны с выпученными глазами: «Мы так решили». А какое экономическое обоснование? Почему, например, если в Москве есть стадион 30-40 тысяч на огромное количество жителей, то в Оренбурге должно быть обязательно 10 тысяч?» — сказал «СЭ» Червиченко.

Червиченко добавил, что существуют города, в которых посещаемость может быть и 8000, и 9000, а то и меньше, но зато это число постоянное.

«Вам никто не сможет объяснить, откуда взялось конкретное число в 10000. Откуда: с потолка, из пальца? Поэтому команда и заявляет: «Зачем нам строить 10000, если у нас приходит 8000, а по остальным спортивным показателям у меня все хорошо. Выступаем. Качество газона всех устраивает, подогрев есть. В раздевалках, подтрибунных помещениях все есть. Гостиницы в городе есть». Изначально тут неравные условия. Не в каждом регионе, допустим, есть такое количество болельщиков или возможность построить такой стадион. Тогда у нас нет принципа равнодоступности», — добавил Червиченко.

Аналогичная проблема может возникнуть и у «Алании», так как их стадион в данный момент реконструируют. Исполком склоняется к тому, что в приоритете должен быть спортивный принцип. Если «Оренбург» и «Алания» не получат лицензии, или кто-то из четверки, их заменят на пятое и шестое место ФНЛ.

(Екатерина Звенигородская)