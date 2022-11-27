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Полузащитник Башич не думает об уходе из «Оренбурга»

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Футбольный агент Асхат Идризович рассказал, почему полузащитник «Оренбурга» Иван Башич не принял участие в кубковом матче против «Динамо» (0:1).

— Я как раз возвращаюсь из Болгарии, где смотрел на игру Башича в составе молодежной команды Боснии (боснийцы на выезде обыграли болгар 3:0, Башич забил гол), — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича. — Иван был вызван в молодежку, именно поэтому и пропустил матч Кубка России. Вернется ли он сейчас в Оренбург? Не знаю, какие у него договоренности.

— Какие впечатления от игры Башича в первой части сезона?

— Конечно, могло быть лучше. Начал он хорошо, забил гол в ворота «Спартака». Но затем случилась травма. Когда он восстановился, на этой позиции были другие футболисты. Главное, что «Оренбург» в целом идет хорошо в чемпионате, показывает отличную игру. У Ивана контракт на три года, у него еще точно будет время показать себя.

— Он точно не планирует уходить из «Оренбурга»?

— Конечно, нет! Хорошая команда, он рад находиться в ней. Если бы ситуация обстояла несколько иначе, они могли бы побороться за еврокубки.

В нынешнем сезоне 20-летний Башич провел 13 матчей за «Оренбургу».

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Основные источники исследования

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П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

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Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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