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В «Динамо» объяснили негативные последствия разрешения ФИФА приостанавливать действие контрактов

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня 2023 года.

«Я считаю, что введение этой меры от ФИФА — это безусловное нарушение коммерческих и юридических интересов российских клубов, — сказал Гафин «СЭ». — Во-первых, вы должны понимать — когда мы покупаем иностранного игрока, мы вкладываем средства, чтобы футболист их отрабатывал каждый сезон. В данном случае у нас выпадает один сезон или даже большее количество. Это автоматически означает, что заплаченные средства за игроков девальвируются — игрок не отрабатывает свой контракт. Во-вторых, у нас есть большие сомнения, что кто-то сейчас будет покупать иностранных футболистов из РПЛ. Зачем их покупать, если на один сезон можно взять их бесплатно?»

Гафин также отметил, что от решения ФИФА могут пострадать сами футболисты.

«Здесь есть и обратная сторона. Подобная мера негативно сказывается и на самих футболистах, о которых радеет ФИФА. Если клуб берет себе игрока на один сезон и не имеет четких перспектив по выкупу — часто к футболисту другое отношение, и у игрока не всегда высокие шансы закрепиться в составе. Клубы будут наигрывать своих футболистов, а не того, кто уйдет через год», — добавил Гафин.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

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