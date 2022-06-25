Шиманьски остается? Решение ФИФА — грабеж? Что с бюджетом «Динамо»? Интервью Дмитрия Гафина
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» рассказал, как изменится бюджет «Динамо», сможет ли клуб сохранить Себастьяна Шиманьски и почему бело-голубые не поддержали расширение РПЛ до 18 команд.
Драматического сокращения бюджета не планируется
— «Динамо» проводит тренировочные сборы на своей базе в Новогорске. Вы можете сказать, что подготовка к новому сезону на домашней базе лучше, чем где-то в Европе?
— За последние три года мы инвестировали в нашу базу много средств и усилий. Абсолютно точно можно сказать, что наша база соответствует тем условиям, которые предоставлялись нашим футболистам на сборах в Австрии.
— Какая ситуация у «Динамо» с бюджетом?
— С бюджетом есть определенность. Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон.
— На следующий сезон бюджет «Динамо» сократится или же останется на прежнем уровне?
— Не могу назвать цифры бюджета на данный момент. Как уже сказал, они зависят от наших коммерческих доходов. Но драматического сокращения бюджета не планируется.
У Шиманьски контракт с «Динамо» до 2026 года
— Какая ситуация с Себастьяном Шиманьски? Вернется ли он в расположение «Динамо»?
— Как мы говорили, Шиманьски сейчас отдыхает. Ему предоставлена дополнительная неделя отпуска в связи с тем, что он проводил матчи за сборную Польши. У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Еще четыре года контракта. Он является нашим игроком до того момента, когда он либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб.
— Насколько высока вероятность того, что Шиманьски покинет команду в это трансферное окно?
— Это зависит от двух обстоятельств, которые я вам только что назвал.
— «Динамо» на связи с Шиманьски — говорил ли он, что хочет покинуть команду?
— Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который хотел бы покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста.
На Варелу не оказывают даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски
— Гильермо Вареле также была предоставлена неделя отдыха. Есть уверенность в том, что он вернется в расположение «Динамо»?
— У Варелы такая же ситуация, как и у Шиманьски. Гильермо играл за сборную Уругвая, ему предоставили дополнительную неделю отдыха. Единственная разница между двумя футболистами заключается в том, что федерация футбола Уругвая и уругвайские СМИ не оказывают на Варелу даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски.
— Никола Моро вернулся в расположение «Динамо». Он останется в клубе?
— Никола вернулся, потому что он не принимал участия в играх сборной Хорватии. Поэтому он не получил дополнительную неделю отдыха, которую получили задействованные в своих сборных игроки. Если мы получим предложение, которое будет устраивать «Динамо» и Моро, мы его рассмотрим. Естественно, есть новые обстоятельства, которые возникли совсем недавно. На данный момент Моро тренируется с командой и знакомится с новым главным тренером. Он любит Москву.
Расширение ради расширения — это плохая идея
— Новые правила ФИФА по приостановке контрактов в СМИ называют грабежом. Вы можете с этим согласиться?
— Я считаю, что введение этой меры от ФИФА — это безусловное нарушение коммерческих и юридических интересов российских клубов. Во-первых, вы должны понимать — когда мы покупаем иностранного игрока, мы вкладываем средства, чтобы футболист их отрабатывал каждый сезон. В данном случае у нас выпадает один сезон или даже большее количество. Это автоматически означает, что заплаченные средства за игроков девальвируются — игрок не отрабатывает свой контракт. Во-вторых, у нас есть большие сомнения, что кто-то сейчас будет покупать иностранных футболистов из РПЛ. Зачем их покупать, если на один сезон можно взять их бесплатно?
— Ведь футболист может вернуться в российский клуб через год...
— Здесь есть и обратная сторона. Подобная мера негативно сказывается и на самих футболистах, о которых радеет ФИФА. Если клуб берет себе игрока на один сезон и не имеет четких перспектив по выкупу — часто к футболисту другое отношение, и у игрока не всегда высокие шансы закрепиться в составе. Клубы будут наигрывать своих футболистов, а не того, кто уйдет через год.
— На последнем общем собрании РПЛ рассматривался вопрос расширения лиги до 18 команд. Почему «Динамо» не поддержало данную инициативу?
— Мы считаем, что на сегодняшний день формат проведения чемпионата оптимален. Для расширения РПЛ должно быть достаточное количество клубов, которые соответствуют требуемым характеристикам. В том числе они должны обладать финансовыми возможностями и достаточной инфраструктурой. Расширение ради расширения — это плохая идея. Ему должны сопутствовать возможности команд.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -