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Шиманьски остается? Решение ФИФА — грабеж? Что с бюджетом «Динамо»? Интервью Дмитрия Гафина

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Гафин.
Фото ФК «Динамо»
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Себастьян Шиманьский (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Динамо».
Фото ФК «Динамо», «СЭ»
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«СЭ» поговорил с членом совета директоров бело-голубых.

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» рассказал, как изменится бюджет «Динамо», сможет ли клуб сохранить Себастьяна Шиманьски и почему бело-голубые не поддержали расширение РПЛ до 18 команд.

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Драматического сокращения бюджета не планируется

— «Динамо» проводит тренировочные сборы на своей базе в Новогорске. Вы можете сказать, что подготовка к новому сезону на домашней базе лучше, чем где-то в Европе?

— За последние три года мы инвестировали в нашу базу много средств и усилий. Абсолютно точно можно сказать, что наша база соответствует тем условиям, которые предоставлялись нашим футболистам на сборах в Австрии.

— Какая ситуация у «Динамо» с бюджетом?

— С бюджетом есть определенность. Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон.

— На следующий сезон бюджет «Динамо» сократится или же останется на прежнем уровне?

— Не могу назвать цифры бюджета на данный момент. Как уже сказал, они зависят от наших коммерческих доходов. Но драматического сокращения бюджета не планируется.

Себастьян Шиманьский (слева). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Себастьян Шиманьский (слева).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У Шиманьски контракт с «Динамо» до 2026 года

— Какая ситуация с Себастьяном Шиманьски? Вернется ли он в расположение «Динамо»?

— Как мы говорили, Шиманьски сейчас отдыхает. Ему предоставлена дополнительная неделя отпуска в связи с тем, что он проводил матчи за сборную Польши. У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Еще четыре года контракта. Он является нашим игроком до того момента, когда он либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб.

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— Насколько высока вероятность того, что Шиманьски покинет команду в это трансферное окно?

— Это зависит от двух обстоятельств, которые я вам только что назвал.

— «Динамо» на связи с Шиманьски — говорил ли он, что хочет покинуть команду?

— Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который хотел бы покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста.

Гильермо Варела. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Варела.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

На Варелу не оказывают даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски

— Гильермо Вареле также была предоставлена неделя отдыха. Есть уверенность в том, что он вернется в расположение «Динамо»?

— У Варелы такая же ситуация, как и у Шиманьски. Гильермо играл за сборную Уругвая, ему предоставили дополнительную неделю отдыха. Единственная разница между двумя футболистами заключается в том, что федерация футбола Уругвая и уругвайские СМИ не оказывают на Варелу даже близко такого давления, с которым сталкивается Шиманьски.

— Никола Моро вернулся в расположение «Динамо». Он останется в клубе?

— Никола вернулся, потому что он не принимал участия в играх сборной Хорватии. Поэтому он не получил дополнительную неделю отдыха, которую получили задействованные в своих сборных игроки. Если мы получим предложение, которое будет устраивать «Динамо» и Моро, мы его рассмотрим. Естественно, есть новые обстоятельства, которые возникли совсем недавно. На данный момент Моро тренируется с командой и знакомится с новым главным тренером. Он любит Москву.

Футболисты «Динамо». Фото ФК «Динамо», "СЭ"
Футболисты «Динамо».
ФК «Динамо», Фото «СЭ»

Расширение ради расширения — это плохая идея

— Новые правила ФИФА по приостановке контрактов в СМИ называют грабежом. Вы можете с этим согласиться?

— Я считаю, что введение этой меры от ФИФА — это безусловное нарушение коммерческих и юридических интересов российских клубов. Во-первых, вы должны понимать — когда мы покупаем иностранного игрока, мы вкладываем средства, чтобы футболист их отрабатывал каждый сезон. В данном случае у нас выпадает один сезон или даже большее количество. Это автоматически означает, что заплаченные средства за игроков девальвируются — игрок не отрабатывает свой контракт. Во-вторых, у нас есть большие сомнения, что кто-то сейчас будет покупать иностранных футболистов из РПЛ. Зачем их покупать, если на один сезон можно взять их бесплатно?

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— Ведь футболист может вернуться в российский клуб через год...

— Здесь есть и обратная сторона. Подобная мера негативно сказывается и на самих футболистах, о которых радеет ФИФА. Если клуб берет себе игрока на один сезон и не имеет четких перспектив по выкупу — часто к футболисту другое отношение, и у игрока не всегда высокие шансы закрепиться в составе. Клубы будут наигрывать своих футболистов, а не того, кто уйдет через год.

— На последнем общем собрании РПЛ рассматривался вопрос расширения лиги до 18 команд. Почему «Динамо» не поддержало данную инициативу?

— Мы считаем, что на сегодняшний день формат проведения чемпионата оптимален. Для расширения РПЛ должно быть достаточное количество клубов, которые соответствуют требуемым характеристикам. В том числе они должны обладать финансовыми возможностями и достаточной инфраструктурой. Расширение ради расширения — это плохая идея. Ему должны сопутствовать возможности команд.

Никола Моро
Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФИФА
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