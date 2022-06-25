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Агент Мишкича сообщил, что футболист останется в «Урале»

Виктория Кравченко
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Агент Ромео Филипович рассказал, что полузащитник Даниел Мишкич продолжит карьеру в России. Хорват не будет пользоваться правом ФИФА и приостанавливать контракт.

«Пока, на данный момент, Даниэль остается в «Урале», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне футболист провел 21 матч в РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист. Контракт футболиста с «Уралом» рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mishkicha-poka-daniel-ostaetsya-v-urale/
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