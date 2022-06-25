Агент Мишкича сообщил, что футболист останется в «Урале»
Агент Ромео Филипович рассказал, что полузащитник Даниел Мишкич продолжит карьеру в России. Хорват не будет пользоваться правом ФИФА и приостанавливать контракт.
«Пока, на данный момент, Даниэль остается в «Урале», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».
В завершившемся сезоне футболист провел 21 матч в РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист. Контракт футболиста с «Уралом» рассчитан до лета 2023 года.
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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