Агент Мишкича сообщил, что футболист останется в «Урале»

Агент Ромео Филипович рассказал, что полузащитник Даниел Мишкич продолжит карьеру в России. Хорват не будет пользоваться правом ФИФА и приостанавливать контракт.

«Пока, на данный момент, Даниэль остается в «Урале», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне футболист провел 21 матч в РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист. Контракт футболиста с «Уралом» рассчитан до лета 2023 года.