Осинькин прокомментировал переход Сарвели в «Сочи»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающего Владислава Сарвели в «Сочи».
В пятницу, 24 мая, 24-летний самарский клуб объявил о трансфере 24-летнего россиянина.
«Игрок, который забивает девять мячей в чемпионате, конечно, всегда будет на виду, — приводит слова Осинькина «Чемпионат». — Тем более, что это его первый сезон в Российской премьер-лиге. Возможно, адаптировавшись, Сарвели сможет стать еще лучше. Мы понимали, что ко многим нашим игрокам есть интерес. Если спрашивать меня, как тренера, то конечно же, я хотел, чтобы наши игроки, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие, как Зиньковский и Владислав. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного игрока в зрелого мастера. Прошел все этапы — от новичка второй лиги до игрока, которым интересуются клубы премьер-лиги».
В прошедшем сезоне Сарвели забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Крыльев Советов».
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -