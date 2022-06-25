Осинькин прокомментировал переход Сарвели в «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход нападающего Владислава Сарвели в «Сочи».

В пятницу, 24 мая, 24-летний самарский клуб объявил о трансфере 24-летнего россиянина.

«Игрок, который забивает девять мячей в чемпионате, конечно, всегда будет на виду, — приводит слова Осинькина «Чемпионат». — Тем более, что это его первый сезон в Российской премьер-лиге. Возможно, адаптировавшись, Сарвели сможет стать еще лучше. Мы понимали, что ко многим нашим игрокам есть интерес. Если спрашивать меня, как тренера, то конечно же, я хотел, чтобы наши игроки, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие, как Зиньковский и Владислав. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного игрока в зрелого мастера. Прошел все этапы — от новичка второй лиги до игрока, которым интересуются клубы премьер-лиги».

В прошедшем сезоне Сарвели забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Крыльев Советов».