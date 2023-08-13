В «Динамо» не стали раскрывать условия возможный сделки с «Реалом Сосьедад» по трансферу Захаряна
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
— Процесс между клубами максимально близок к завершению.
— Гордитесь за Захаряна?
— Преждевременно говорить о завершении сделки. Но если это случится, я рад, что у Арсена получится воплотить свою мечту и играть в ла лиге. Это будет большим достижением для «Динамо» и, надеюсь, что большим приобретением для «Реала Сосьедад».
— Почему именно «Реал Сосьедад»?
— Они были более заинтересованы. Это выражается в их настойчивости и скорости договоренности с нашим клубом. Условия сделки раскрывать не могу.
— Хотели бы оставить право обратного выкупа?
— Да, мы предусмотрели такую возможность. У нас предусматривается преимущественное право.
— Арсену ничего не помешает пройти медосмотр? Есть все документы?
— Да.
По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
6
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
7
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
8
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
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Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0