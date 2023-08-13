Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

В «Динамо» не стали раскрывать условия возможный сделки с «Реалом Сосьедад» по трансферу Захаряна

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Процесс между клубами максимально близок к завершению.

— Гордитесь за Захаряна?

— Преждевременно говорить о завершении сделки. Но если это случится, я рад, что у Арсена получится воплотить свою мечту и играть в ла лиге. Это будет большим достижением для «Динамо» и, надеюсь, что большим приобретением для «Реала Сосьедад».

— Почему именно «Реал Сосьедад»?

— Они были более заинтересованы. Это выражается в их настойчивости и скорости договоренности с нашим клубом. Условия сделки раскрывать не могу.

— Хотели бы оставить право обратного выкупа?

— Да, мы предусмотрели такую возможность. У нас предусматривается преимущественное право.

— Арсену ничего не помешает пройти медосмотр? Есть все документы?

— Да.

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Умер известный конькобежец — муж Елены Буяновой. Он мог быть связан с Дианой Дэвис?
«Бавария» объявила о переходе Кейна. Сделка оценивается в 120 миллионов евро
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»?
Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Договоренность по Захаряну достигнута. Арсен улетает на медосмотр»
В «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению
Гафин о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Не могу подтвердить. Еще медосмотр и документы»
Личка: «Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад»
Глебов считает, что Захарян сможет заиграть в Испании
Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин провел 100-й сухой матч в РПЛ

Попов считает Черчесова лучшим вариантом для «Рубина» вместо Рахимова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости