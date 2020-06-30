Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек считает, что красно-белым не будет просто в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА. Встреча пройдет сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени.

— Сейчас у ЦСКА больше проблем, чем у «Спартака», — цитируют «Известия» Йиранека. — Но в дерби все, что было до матча, уходит на второй план. Поэтому я бы не стал говорить, что «Спартак» без проблем справится с армейцами. Победа в этой встрече может открыть перед красно-белыми дорогу в топ-5 и, соответственно, даст шанс побороться за еврокубковую путевку.