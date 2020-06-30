«В дерби все, что было до игры, уходит на второй план». Йиранек — о матче «Спартака» с ЦСКА
30 июня 2020, 02:28
Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек считает, что красно-белым не будет просто в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА. Встреча пройдет сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени.
— Сейчас у ЦСКА больше проблем, чем у «Спартака», — цитируют «Известия» Йиранека. — Но в дерби все, что было до матча, уходит на второй план. Поэтому я бы не стал говорить, что «Спартак» без проблем справится с армейцами. Победа в этой встрече может открыть перед красно-белыми дорогу в топ-5 и, соответственно, даст шанс побороться за еврокубковую путевку.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1029217/sevastian-terletckii/trenerskii-zakhod-kak-vozvrashchenie-goncharenko-povliiaet-na-tcska-v-derbi
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...