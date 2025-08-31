Сперцян о судействе в матче ЦСКА — «Краснодар»: «Мы, футболисты, тоже ошибаемся»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о работе главного арбитра матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА Рафаэля Шафеева.

Судья отменил два гола в первом тайме игры, а также удалил форварда «быков» Джона Кордобу на 56-й минуте.

«История взаимоотношений с судьей? Нервный матч. Конечно, были пару моментов, где судья, может быть, принял неверные решения, но я не могу их комментировать. Мы, футболисты, тоже ошибаемся», — сказал Сперцян.

Также он прокомментировал эпизод, когда Кордоба задел ногой руку защитника ЦСКА Мойзеса и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

«Я не видел момента. Мойзес любит провоцировать, это все знают. Понятно дело, что это футбол, может быть, кто-то из нас так же себя повел. Но по мне — это не красная. Как минимум, судья должен был сам пойти смотреть повтор», — добавил футболист.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 баллами располагается на второй позиции.