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25 февраля 2025, 17:30

Иван Комаров — о критике Карпина: «Боялся попасться на глаза, закрылся на два дня»

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров рассказал, как отреагировал на критику Валерия Карпина в свой адрес.

— После матча с «Рубином» Карпин сказал про вас: «Желания не хватало, особенно в первом тайме. Сейчас я скажу, что будет дополнительное наказание для Комарова. Убьем его и закопаем. Интересно вам это? Подвел он команду? Да, подвел. Он уже наказал сам себя».

— Понимаю, что в тот момент совершил грубую ошибку, закипел. Валерий Георгиевич все правильно сказал: нельзя было мне так играть. После той игры я боялся попасться на глаза кому-либо, закрылся в комнате на два дня. Перед тренировкой подошел к тренеру и сказал: «Не хочу, чтобы вы думали, что мне все равно, буду стараться еще больше», — приводит слова Комарова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
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Валерий Карпин
ФК Ростов
Иван Комаров
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