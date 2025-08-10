«Атлетико Минейро» интересуется Фассоном
Защитник «Локомотива» Лукас Фассон может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает журналист Пауло Асередо.
По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Атлетико Минейро». В ближайшее время бразильский клуб собирается сделать предложение «Локомотиву».
Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 2 матча.
Новости