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Сегодня, 11:10

В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» рассказал, существует ли в команде конфликт с полузащитником Хорхе Карраскалем.

— Карраскаль был недоволен, когда уходил на замену, сказал что-то на испанском.

— Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя.

— Агент сказал, что Хорхе всегда недоволен, когда его меняют.

— Ну это агент сказал. Завтра узнаем.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

— Нет никакого конфликта?

— Да нет, если бы конфликт был, он бы не играл. Он же вышел в составе, отыграл первый тайм, второй. Потом надо было усиливать атаку.

— А вы после матча это как-то обсуждали? На кого он все-таки ругался?

— Ну зачем? Все на эмоциях. Завтра спокойно соберемся, на тренировочке сядем, поговорим. Игра — это эмоции. На эмоциях что-то решать неправильно. Футболист тоже живой человек, мы все живые люди. Спокойно все, завтра посмеемся.

Карраскаль был заменен на 66-й минуте матча против «Спартака» (2:2) в 13-м туре чемпионата России. Вместо него на поле вышел Никита Ермаков.

ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ с 25 очками.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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