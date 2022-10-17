Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:23

Зиньковский рассказал о задаче на дерби от Абаскаля: «Сказал, чтобы я разорвал фланг»

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал «СЭ», какую задачу перед ним поставил главный тренер Гильермо Абаскаль перед выходом на замену в дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ (2:2).

— С каким заданием ты выходил на замену в дерби, что сказал тебе Абаскаль?

— Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!

— Тебя устраивает роль джокера?

— Тяжелый вопрос. Наверное, каждого это не устраивало бы. Но у нас все хорошо идет. Я сыграл тайм, забил гол, поэтому все нормально.

— Что произошло в начале матча с Промесом?

— Да там у всех были нервы, было несколько стычек на поле.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» и ЦСКА на второй тайм
Каррера считает, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство
Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова
Алдонин — о дерби: «Борьба продолжится, но это ничья в пользу «Зенита»
В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем
В ЦСКА заявили, что клуб способен бороться за чемпионство с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем

Помощник Федотова — об интересе «Атлетико» к Карраскалю: «Первый раз от вас слышу об этой теме»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости