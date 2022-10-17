Зиньковский рассказал о задаче на дерби от Абаскаля: «Сказал, чтобы я разорвал фланг»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал «СЭ», какую задачу перед ним поставил главный тренер Гильермо Абаскаль перед выходом на замену в дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ (2:2).

— С каким заданием ты выходил на замену в дерби, что сказал тебе Абаскаль?

— Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!

— Тебя устраивает роль джокера?

— Тяжелый вопрос. Наверное, каждого это не устраивало бы. Но у нас все хорошо идет. Я сыграл тайм, забил гол, поэтому все нормально.

— Что произошло в начале матча с Промесом?

— Да там у всех были нервы, было несколько стычек на поле.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».