Валуев считает футбол спортом номер один в России

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает футбол спортом номер один в России.

«Номером один [в России] все равно является футбол. Больше всего людей не только вовлечены в этот вид спорта, но и занимаются этим видом спорта. Свой досуг посвящают или непосредственно профессионально им занимаются», — цитирует ТАСС Валуева.

В ноябре 2024 года компания Mediascope по заказу РФС провела исследование, результаты которого показали, что футбол остается самым популярным видом спорта в стране. Онлайн-опрос охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет.