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Сегодня, 20:09

В ЦСКА рассказали о сроках возвращения Карраскаля и Гайча в расположение команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал отсутствие Адольфо Гайча и Хорхе Карраскаля на зимних сборах армейцев в Абу-Даби.

Карраскаль и Гайч по семейным обстоятельствам и предварительному согласованию с тренерским штабом присоединятся к команде в ближайшие дни.

— Я видел, что многие к формулировке «по семейным причинам» у Карраскаля отнеслись своеобразно. Это право каждого. Но и наше право, и право Хорхе не разворачивать, что есть семейные причины. Писать в точности — это личное, на усмотрение каждого.

Последняя информация такая: Адольфо Гайч прилетает утром 10-го. Прилетает с папой и с мамой. Это интересно, потому что Владимир Валентинович [Федотов] дал возможность футболистам привозить семьи, но этим практически никто не воспользовался. Сборы есть сборы.

— Федотов воспользовался.

— Да, Владимир Валентинович воспользовался. Из ребят кто-то воспользовался уже, немногие совсем с первого дня. Может, у кого-то в последние дни. Владимир Валентинович в общем-то это объяснил: как любимый человек может помешать, если мы отталкиваемся от того, что все мы тут профессионалы? Ты же не пропустишь тренировку, потому что поехал в магазин с любимой. Наверное, нет. Адольфо воспользовался этой возможностью, но прилетает с мамой и папой. Это здорово.

Хорхе, я думаю, мы ждем 11-го числа. Там сложный перелет, две пересадки. У Адольфо рейс Сан-Паулу — Доха — Абу-Даби, по-моему. Тоже тяжело, день лететь, — сказал Брейдо Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-09-gaych-priletayet-s-roditelyami-10-go-karraskalya-zhdem-11-go-v-tsska-rasskazali-ob-otsutstvuyushchikh-na-sborakh-igrokakh
Адольфо Гайч
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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