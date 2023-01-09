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Сегодня, 20:30

Аршавин о слухах об уходе Вендела из «Зенита»: «Ой, епрст. Никто никуда не уходит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал разговоры о возможном уходе полузащитника Вендела из команды.

— Говорят, что Вендел может уйти из «Зенита».

— Ой, епрст.

— Это важно.

— Куда важно. Все заморозились. Никто никуда не уходит. Начались вопросы, не соответствующие уровню соревнования и мероприятия.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Андрей Аршавин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

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