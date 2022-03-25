«Только не ориентирующиеся верят, что мы будем в еврокубках». Зарема предложила создать новый турнир в России

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в своей колонке «СЭ» предложила создать новый турнир в России.

«Наши клубы, не успев оправиться от финансовых потерь за время коронавируса, снова несут огромные убытки из-за ухода иностранных партнеров. А заменить российскими не представляется возможным. Сколько проектов останутся нереализованными уже никогда! Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень». Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И наконец принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность», — написала Салихова.

Напомним, что российские клубы были отстранены от участия в еврокубках.