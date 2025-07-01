Футбол
1 июля, 15:28

Алаев — о ситуации с «Торпедо» и «Сочи»: «Что будет в РПЛ: замена или 15 команд, не знаю»

Александр Абустин
корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев после общего собрания лиги прокомментировал скандалы с «Торпедо» и «Сочи» в межсезонье.

— Помните ли вы такое насыщенное межсезонье?

— Точно самое сложное. Надеюсь, оно скоро закончится и мы переключимся на футбол.

— Бабаев сказал, что это самый сложный месяц в истории российского футбола.

— Полностью согласен с ним.

— Что больше влияет на целостность лиги: ситуация с «Торпедо» или с «Сочи»?

— Я больше читаю все из открытых источников. Не видел документов по Писарскому. Трудно сказать, что больше повлияет: ситуация с «Торпедо» или «Сочи». С «Торпедо» — неприятный случай. Надеюсь, КДК вынесет верное решение. Давайте дождемся их заседания.

— Какие есть сценарии?

— Есть риск нецелостности лиги. Что будет: замена или 15 команд, не знаю.

— Возможен чемпионат с 15 командами?

— Возможны различные сценарии, но давайте не будем забегать вперед.

— Есть ли возможность, что «Торпедо» начнет сезон и в дальнейшем будет вынесена санкция о переводе в другой дивизион?

— Такой сценарий тоже возможен. Для того, чтобы внести решение нужна фактура. Есть уголовное дело, мы должны за ним наблюдать. Второе — это дисциплинарное разбирательство, которым будет заниматься КДК. Первый сценарий — положительный. При нем оснований на наказание нет. Второй — вынесение наказания до старта чемпионата. Плохой сценарий — снятие 16-го участника по ходу сезона.

РПЛ
Александр Алаев
  • Mordaunt

    Торпедо уже предоставило вам все фингарантии на сезон. Что вы воду мутите?

    01.07.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Ну это же Президент.. Как обычно, ничего не знает..

    01.07.2025

  • Пан Юзеф

    Не знаешь? А тебя зачем на должность поставили, недоумок? Чтобы ты хоть что-то знал и мог объяснить. Если же не можешь - вали на хер тротуары мести. Если мозгов хватит...

    01.07.2025

    • В ЦСКА рассказали о переговорах по Матеушу Алвешу

    Бабаев — о реакции на назначение Челестини в Европе: «Не удивлен, но неприятно»
