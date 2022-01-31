Бохинен прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Салернитану» на правах аренды
Полузащитник ЦСКА Бохинен прокомментировал свой переход в «Салернитану»
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал переход в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона-2021/22.
«Очень рад и взволнован такой возможностью», — написал Бохинен в Instagram.
Арендное соглашение ЦСКА с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.
В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 10 матчей за армейцев и забил два мяча. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: https://www.instagram.com/p/CZZC69bslZv
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