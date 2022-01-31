Бохинен прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал переход в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Очень рад и взволнован такой возможностью», — написал Бохинен в Instagram.

Арендное соглашение ЦСКА с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 10 матчей за армейцев и забил два мяча. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.