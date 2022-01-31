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Бохинен прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Бохинен прокомментировал свой переход в «Салернитану»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал переход в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Очень рад и взволнован такой возможностью», — написал Бохинен в Instagram.

Арендное соглашение ЦСКА с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел 10 матчей за армейцев и забил два мяча. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZZC69bslZv

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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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