В ЦСКА рассказали о физическом состоянии Алеррандро

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил «СЭ», почему нападающего Алеррандро не было в заявке на матч 19-го тура против «Зенита» (0:0).

— Почему Алеррандро не было в заявке на матч с «Зенитом»?

— Не секрет, что он до сих пор набирает форму. Он и в последнем матче на сборах также не был включен в заявку. Насколько я помню, он провел свой последний официальный матч 8 декабря. Это очень давно. И Алеррандро присоединился к команде за пару дней до окончания сборов, поэтому он набирает форму. Те несколько месяцев, сколько шли переговоры, он, по сути, и находился в составе другого клуба, но, очевидно, был на грани перехода. Что не позволяло ему и его тогдашней команде внедрять в полноценные тренировки. Это нормально.

— Когда мы сможем его увидеть?

— Не знаю. Это вопрос к тренерскому штабу. Наверное, постепенно будут вливать, — сказал Брейдо «СЭ».

В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать за московский клуб под 7-м номером.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.