Гайич рад переходу Зделара в «Зенит»

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич рад, что его соотечественник полузащитник Саша Зделар перешел в «Зенит».

«Как отреагировал на уход Зделара? Мы хорошо общаемся. Я рад за него, потому что он доволен тем, что перешел в «Зенит», — сказал Гайич ТАСС.

О трансфере Зделара из ЦСКА в «Зенит» было объявлено 21 февраля. За новую команду футболист дебютировал в субботу в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

29-летний Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 21 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России.