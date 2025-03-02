Гайич рад переходу Зделара в «Зенит»
Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич рад, что его соотечественник полузащитник Саша Зделар перешел в «Зенит».
«Как отреагировал на уход Зделара? Мы хорошо общаемся. Я рад за него, потому что он доволен тем, что перешел в «Зенит», — сказал Гайич ТАСС.
О трансфере Зделара из ЦСКА в «Зенит» было объявлено 21 февраля. За новую команду футболист дебютировал в субботу в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
29-летний Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 21 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России.
Источник: ТАСС
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|19
|
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|4
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|0
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
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|11.10
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|П
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Педро
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|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
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|Ж
|
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Илья Рожков
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