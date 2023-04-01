В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о невызове нападающего армейцев Федора Чалова в сборную России на игры с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

— Лучшим игроком встречи с «Зенитом» признали Федора Чалова, которого в итоге не оказалось в составе сборной России на матчи с Ираном и Ираком. Сильно ли он переживал по поводу выбора Валерия Карпина?

— Думаю, любой футболист должен переживать, если его не вызывают в национальную команду. Уверен, Федор относится к тем людям, которые неравнодушны к цветам своей сборной. Однако ничего страшного не произошло. На данный момент Валерий Георгиевич (Карпин — Прим. «СЭ») решил сделать ставку на других нападающих. Ничего не потеряно. У Феди все впереди. Он доказывает это своей игрой, статистикой. Мы можем соглашаться или оспаривать выбор главного тренера сборной. Я знаком с Валерием Георгиевичем. Знаю, что, как правило, он решения принимает объективно и старается их потом объяснить.

— А вы не считаете, что природная скромность, интеллигентность Чалова по-прежнему мешают ему раскрыться ярче на футбольном поле?

— Я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Мы все разные люди. Есть более общительные, есть более спокойные. Это какая-то надуманная история.

Федор Чалов провел 4 матча за сборную России и не отличился результативными действиями. В последний раз форвард играл за национальную команду 17 ноября 2022 года — тогда он принял участие в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0).