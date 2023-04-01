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Сегодня, 11:15

В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о невызове нападающего армейцев Федора Чалова в сборную России на игры с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

— Лучшим игроком встречи с «Зенитом» признали Федора Чалова, которого в итоге не оказалось в составе сборной России на матчи с Ираном и Ираком. Сильно ли он переживал по поводу выбора Валерия Карпина?

— Думаю, любой футболист должен переживать, если его не вызывают в национальную команду. Уверен, Федор относится к тем людям, которые неравнодушны к цветам своей сборной. Однако ничего страшного не произошло. На данный момент Валерий Георгиевич (Карпин — Прим. «СЭ») решил сделать ставку на других нападающих. Ничего не потеряно. У Феди все впереди. Он доказывает это своей игрой, статистикой. Мы можем соглашаться или оспаривать выбор главного тренера сборной. Я знаком с Валерием Георгиевичем. Знаю, что, как правило, он решения принимает объективно и старается их потом объяснить.

— А вы не считаете, что природная скромность, интеллигентность Чалова по-прежнему мешают ему раскрыться ярче на футбольном поле?

— Я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Мы все разные люди. Есть более общительные, есть более спокойные. Это какая-то надуманная история.

Федор Чалов провел 4 матча за сборную России и не отличился результативными действиями. В последний раз форвард играл за национальную команду 17 ноября 2022 года — тогда он принял участие в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0).

Футболисты ЦСКА. «ЦСКА уже истосковался по трофеям!» Долг за Влашича, возвращение Фернандеса, контракт Дивеева: интервью Бабаева

Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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В ЦСКА объяснили, почему Карраскаль не проходит в стартовый состав
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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