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Сегодня, 15:00

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Нобоа

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе армейцев к полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа.

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается. Нобоа — прекрасный игрок, но с учетом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным», — сказал Брейдо «СЭ».

Сегодня, 23 августа, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал слухами информацию о предложении ЦСКА по Нобоа.

Ранее Нобоа подтверждал, что армейцы сделали сочинцам предложение о его переходе.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.

Кристиан Нобоа
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