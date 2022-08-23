В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Нобоа

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе армейцев к полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа.

«Кристиан уже сам пояснил, что обсуждаемая цитата из его интервью неактуальна. Никаких переговоров с «Сочи» по Кристиану клуб не вел и вести не собирается. Нобоа — прекрасный игрок, но с учетом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным», — сказал Брейдо «СЭ».

Сегодня, 23 августа, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал слухами информацию о предложении ЦСКА по Нобоа.

Ранее Нобоа подтверждал, что армейцы сделали сочинцам предложение о его переходе.

В текущем сезоне Нобоа провел 6 матчей за сочинцев, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 1 миллион евро. В «Сочи» эквадорец играет с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. Его контракт с командой истекает летом 2023 года.