Касерес — о переходе в «Динамо»: «Я приехал в лучший клуб России»

Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес поделился эмоциями после перехода.

19 февраля бело-голубые объявили о трансфере 24-летнего парагвайца из аргентинского «Лануса». Он подписал контракт до декабря 2029 года.

«Спасибо за теплый прием. Я приехал в лучший клуб России. Надеюсь, у меня всё хорошо здесь сложится, и мы будем бороться за трофеи.

Моя цель — вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать», — цитирует Касереса пресс-служба «Динамо».

Всего на счету 24-летнего парагвайца 68 матчей за «Ланус», в которых он отметился голом и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро. Также в активе футболиста 4 матча в составе сборной Парагвая.