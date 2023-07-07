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Мостовой отреагировал на информацию о том, что Медина перейдет в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что 26-летний парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина перейдет в «Спартак».

«Медина — хороший футболист для нашего РПЛ. Как-то все происходит у нас в последнее время, почему он не нужен ЦСКА? Он играл нормально, забивал голы — и вдруг не нужен им. Непонятно как-то, может у них конфликт там? «Спартак» если подпишет его, то конечно, приобретет. Это будет усиление для красно-белых. С Фернандесом интересная история была. Ему сделали паспорт, столько для него сделали, потом он пропадает, но возвращается не в ЦСКА. Я много чего не понимаю. Я думаю, болельщики примут Медину, он недолго играл в армейском клубе, в отличии от Марио, его в Питере не примут. С Мединой поборются за чемпионство? Только в том случае, если из «Зенита» уедут бразильцы, тогда «Спартак» может бороться за чемпионство. Или нужно покупать сильных легионеров», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-esli-spartak-podpishet-medinu-to-priobretyot-eto-budet-usileniem-264311/
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