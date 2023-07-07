Мостовой отреагировал на информацию о том, что Медина перейдет в «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что 26-летний парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина перейдет в «Спартак».
«Медина — хороший футболист для нашего РПЛ. Как-то все происходит у нас в последнее время, почему он не нужен ЦСКА? Он играл нормально, забивал голы — и вдруг не нужен им. Непонятно как-то, может у них конфликт там? «Спартак» если подпишет его, то конечно, приобретет. Это будет усиление для красно-белых. С Фернандесом интересная история была. Ему сделали паспорт, столько для него сделали, потом он пропадает, но возвращается не в ЦСКА. Я много чего не понимаю. Я думаю, болельщики примут Медину, он недолго играл в армейском клубе, в отличии от Марио, его в Питере не примут. С Мединой поборются за чемпионство? Только в том случае, если из «Зенита» уедут бразильцы, тогда «Спартак» может бороться за чемпионство. Или нужно покупать сильных легионеров», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.
Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».
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15
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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