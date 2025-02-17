В ЦСКА объяснили срыв трансфера Лоррана из «Фламенго»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал срыв трансфера полузащитника «Фламенго» Лоррана.

По словам Брейдо, 18-летний бразилец должен был отправиться в Турцию для прохождения медосмотра и подписания контракта, но за несколько часов до вылета сторона футболиста потребовала подписать все документы до прохождения медицинского обследования.

«Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.