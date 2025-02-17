Кириченко: «Состав «Ростова» 2016 года сильнее нынешнего»

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что текущий состав команды слабее, чем в 2016 году.

«Какой состав «Ростова» сильнее? Конечно, тот который был в 2016 году, тут даже спору нет. Сейчас понятно, что в связи со многими событиями легионеров стало поменьше, и много молодых ребят играют в составе команды. Но в целом, я думаю, по составу прежний «Ростов» был сильнее», — цитирует Кириченко «РБ Спорт».

После 18 туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.