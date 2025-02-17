ЦСКА и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче — 1:1.

У армейцев гол забил Артем Шуманский. У воронежского клуба отметился Александр Ломовицкий.

22 февраля ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в товарищеском матче. 1 марта команда Марко Николича встретится с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

«Факел» 21-го числа сыграет с тульским «Арсеналом». 2 марта команда проведет матч с «Химками» в 19-м туре РПЛ.