«Зенит» хотел пригласить полузащитника «Чертаново» Солопова. Переход не состоялся

«Зенит» хотел пригласить полузащитника «Чертаново» Солопова, но переход не состоялся

Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Зенит» интересовался 16-летним полузащитником «Чертаново» Виктором Солоповым, но в последний момент сделка сорвалась.

Игрок принял решение остаться в московской команде.

В текущем сезоне ЮФЛ-2 Солопов сыграл за «Чертаново» 5 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.