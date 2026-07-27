Быстров о форме Соболева: «Он выполняет свою работу. В «Зените» трудно не забивать»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал форму нападающего команды Александр Соболева.

— Что скажете о форме Александра Соболева?

— Разве нападающий не должен постоянно забивать? Соболев выполняет свою работу. В «Зените» трудно не забивать. Форвард обязан отличаться в команде, где ему постоянно создают моменты. Да, в прошлом году Соболев был не в форме, не забивал. Но сейчас он наконец-то собрался и приносит пользу, — сказал Быстров «СЭ».

Соболев в сезоне-2026/27 провел за «Зенит» 2 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.