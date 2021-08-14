В Бразилии сообщили, что «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро»

«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Атлетико Минейро» Натану Силве, сообщает Torcedores.com.

Также на 24-летнего игрока претендовал «Монпелье», но он отказался от перехода во французский клуб, так как его не устроила предложенная зарплата.

Теперь в переговоры включился «Краснодар». Переговоры находятся на начальной стадии, официальное предложение Натану «быки» пока не делали.

В контракте защитника прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Силва сыграл за «Атлетико Минейро» 27 матчей и забил 2 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.