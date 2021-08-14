В Бразилии сообщили, что «Краснодар» интересуется защитником «Атлетико Минейро»
«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Атлетико Минейро» Натану Силве, сообщает Torcedores.com.
Также на 24-летнего игрока претендовал «Монпелье», но он отказался от перехода во французский клуб, так как его не устроила предложенная зарплата.
Теперь в переговоры включился «Краснодар». Переговоры находятся на начальной стадии, официальное предложение Натану «быки» пока не делали.
В контракте защитника прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Силва сыграл за «Атлетико Минейро» 27 матчей и забил 2 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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